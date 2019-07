Lech Poznań pokazał drużynę i nowe koszulki. Piłkarzy Kolejorza przyjęto z entuzjazmem [ZDJĘCIA]

Po prezentacji koszulek przyszedł czas na przedstawienie sztabu szkoleniowego. Spore owacje zebrał Dariusz Żuraw oraz jego współpracownicy. Następnie ze schodów schodzili poszczególni piłkarze i rzucali w trybuny niebiesko-białe piłki. Zabrakło jedynie Lubomira Satki, który do Kolejorza dołączy 19 lipca. Pomimo swojej nieobecności, Słowak nagrał filmik z podrwieniami dla kibiców.

"Mezo" zadawał piłkarzom pytania i najciekawiej odpowiedział Darko Jevtić, nowy kapitan Kolejorza.

- Mogę powiedzieć, jakie mamy cele na sezon - pyta na scenie Darko Jevtić trenera Żurawia. Trener skinął głową. - No to cele są dwa: mistrzostwo Polski i Puchar Polski - powiedział wprost zawodnik Kolejorza, co w pewien sposób zdziwiło, ale też ucieszyło przybyłych sympatyków.