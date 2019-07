Lech Poznań trenował w obecności kamer i aparatów. W sobotę piłkarze Dariusza Żurawia zagrają z Piastem w Gliwicach. ZOBACZ ZDJĘCIA

Piłkarze Lecha Poznań sezon rozpoczną w sobotę 20 lipca o godz. 20 meczem z Piastem w Gliwicach. W Kolejorzu w letniej przerwie doszło do sporych zmian, odeszło wielu zawodników, pojawiło się kilku nowych graczy. Można się spodziewać, że w zespole trenera Dariusza Żurawia szansę na pokazanie swych umiejętności dostanie utalentowana młodzież. Do spotkania z Piastem pozostały już tylko godziny. We wtorkowe popołudnie lechici kilkanaście minut trenowali w obecności fotoreporterów i operatorów telewizyjnych kamer.

W okresie przygotowawczym piłkarze Lecha Poznań rozegrali siedem spotkań sparingowych, z których wygrali sześć. Dwa ostatnie mecze kontrolne były jednak zamknięte. Trener Dariusz Żuraw próbował zapewne ostatecznych rozwiązań przed meczem z Piastem w Gliwicach. Pierwszy mecz w nowym sezonie w PKO BP Ekstraklasie poznaniacy rozegrają w sobotę o godz. 20 z Piastem w Gliwicach. Co ciekawe, poprzedni sezon lechici kończyli także w Gliwicach i po meczu z Lechem Piast świętował mistrzostwo Polski. Czytaj także: Lech Poznań: Kolejorz skupił się na wzmocnieniu defensywy. Czy potrzebuje także napastnika? Do sobotniego spotkania Lech będzie przygotowywał się w ciszy i spokoju. We wtorek po południu z dziennikarzami spotkał się trener Dariusz Żuraw, który docenia klasę Piasta. Pamiętajmy jednak, że drużyna Waldemara Fornalika, na pewno będzie trochę zmęczona po meczach z BATE Borysów w eliminacjach Ligi Mistrzów i Lechią Gdańsk o Superpuchar Polski. Zobacz też: Lech wraca na boisko. Nowe godziny meczów W sobotni wieczór zobaczymy w jakiej formie jest Lech. Na wtorkowym treningu, kiedy jeszcze zajęciom przyglądali się fotoreporterzy i operatorzy było radośnie i optymistycznie. Zobacz też: Interesujesz się sportem? Tu znajdziesz najciekawsze, najnowsze, najważniejsze informacje:

polecane: FLESZ: Nowy sezon ekstraklasy. Kiedy startuje liga? Wideo