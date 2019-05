Lednica 2019: Taniec, śpiew i modlitwa, czyli kolejne spotkanie młodych

Trwają przygotowania do 23. edycji Spotkania Młodych Lednica 2000. Już w najbliższą sobotę, 1 czerwca, wierni spotkają się pod Bramą-Rybą, by wspólnie odkryć, jaka siła płynie z sakramentów spowiedzi i eucharystii.

- Obecnie budujemy infrastrukturę Pola Lednickiego. Wolontariusze pracują teraz na polach, wszystko idzie zgodnie z planem i już w sobotę będziemy gotowi na to, by przyjąć wszystkich pielgrzymów, którzy zdecydują się przyjechać na 23. Spotkanie Młodych - mówi Julia Chałasiak, rzecznik prasowy wydarzenia.

Jak co roku dla uczestników spotkania przygotowano specjalne prezenty. W tym roku są to pieczęcie oraz rachunek sumieni dla młodycha, dla księży są to stuły - oczywisty symbol spowiedzi, a dla sióstr zakonnych mamy kaganki. Wszystkie symbole są spakowane, znajdują się na Polach Lednickich i czekają na pielgrzymów.

Na pieczęciach, które trafią do rąk uczestników, wypisano siglum z Pieśni nad pieśniami. Pieczęć ma być symbolem tego, że każdy człowiek został opieczętowany Duchem Świętym w sakramencie chrztu i bierzmowania, a także tego, że Chrystus zapieczętował w każdym swoją miłość.

Drugi z prezentów, czyli rachunek sumienia, również został przygotowany specjalnie na tę okazję. - Klasycznie jesteśmy przyzwyczajeni, że znajdują się w nim pytania i odpowiedzi. Tu ich nie ma. Są za to inspiracje i kroki do spowiedzi. Dlatego mam nadzieję, że te symbole trafią do młodych ludzi i że się im spodobają - tłumaczy ojciec Wojciech Prus, duszpasterz Wspólnoty Ledni-ca.