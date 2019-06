Less Mess storage – przechowywanie nowej generacji

Less Mess Storage – dla kogo?

Firma Less Mess oferuje wynajem schowków różnej wielkości, zarówno dla klientów prywatnych jak i dla przedsiębiorstw. Dzięki temu każdy może sobie pozwolić na podpisanie umowy i umieszczenie swoich rzeczy w owym miejscu. Niezależnie od tego, czy w magazynie chcemy przechować firmowe dokumenty, czy meble w czasie przeprowadzki, Less Mess daje nam taką możliwość. Jeśli więc nie posiadają Państwo wystarczającej ilości przestrzeni na przedmioty w mieszkaniu, wystarczy zamówić kartony i inne akcesoria do pakowania od Less Mess i przewieźć ważne towary do wcześniej wynajętego magazynu.

Self storage – bezpieczeństwo

Wszystkie schowki w self storage są wyizolowane, co sprawia, że wilgoć lub inne niesprzyjające warunki zewnętrzne nie przechodzą do najętego pomieszczenia i tym samym nie mają wpływu na jakość pozostawionych w schowku przedmiotów. Zamontowano również kamery monitoringu, dzięki czemu centrum przechowywania jest pod całodobowym nadzorem. Wynajem powierzchni w tym miejscu to z pewnością lepszy wybór niż pozostawienie swoich przedmiotów w garażu, wilgotnej piwnicy lub na strychu.

Less Mess – jakie schowki można wynająć?

Rozmiar wynajętego schowka zależy od wielkości i ilości rzeczy, które chcą Państwo w nim umieścić. Uwzględniając potrzeby naszych klientów, posiadamy przechowalnie w różnych rozmiarach. Począwszy od małych skrytek na dokumentację, a skończywszy na przestrzeniach o powierzchni 30 m².

Dzięki temu w self storage zmieszczą się nie tylko drobne rzeczy, ale również meble wypoczynkowe, biurowe lub sprzęt sportowy. Nie musimy rezygnować ze swojej pasji, by zaoszczędzić miejsce w domu. Wszystkie niezbędne do jej realizowania akcesoria zmieszczą się w jednym z naszych schowków.

Lokalizacje self storage na terenie Poznania

Jeśli jesteście z Poznania i chcecie wynająć swój własny schowek, nasze centrum Less Mess Storage znajdziecie przy ulicy Ostrowskiej 515. Warto jednak wiedzieć, że nasze magazyny, w których wynajmiecie swoje pomieszczenie do przechowywania, znajdziecie również w innych miastach Polski. Centra Less Mess dostępne są również w Warszawie, Krakowie, Trójmieście oraz Wrocławiu.

Wynajmując schowek w self storage, zyskuje się nie tylko wolną przestrzeń w domu czy biurze, ale również miejsce, w którym można przechowywać sezonowe przedmioty, bez obawy o ich zniszczenie lub kradzież. Takiego komfortu i bezpieczeństwa nigdy nie zapewni piwnica, garaż albo strych. Więcej informacji na temat Less Mess Poznań, można znaleźć na tej stronie internetowej: https://www.lessmess.storage/pl/poznan.php