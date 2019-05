Łoś biega po Poznaniu. Zwierzę może być niebezpieczne

We wtorek 21 maja po raz pierwszy zobaczono łosia na ulicy Górniczej, stamtąd dostał się na ulicę Promienistą.

- Zwierzę jest duże, przeszło między budynkami i koło szkoły, przeskoczyło 2-metrowe ogrodzenie i przy okazji wystraszyło sporo ludzi - mówi Przemysław Piwecki, rzecznik prasowy straży miejskiej. - Obecnie znajduje się na nieruchomości wielorodzinnej przy ulicy Promienistej. Wszyscy mieszkańcy zostali zawiadomieni o tym i poproszeni o niewychodzenie z domów. Na miejscu jest już łowczy z Centrum Zarządzania Kryzysowego. On zadecyduje o tym, co dalej.

Zwierzę prawdopodobnie dostanie zastrzyk usypiający, gdyż trzeba będzie je gdzieś przetransportować. Być może znajdzie się w poznańskim zoo.

- Najważniejsze, żeby łoś nie dostał się w ruch ulicy, bo to byłoby dużym zagrożeniem - dodaje Przemysław Piwecki. - To nie dzik, który żyje teraz obok ludzi i podjada ze śmietników, to zupełnie dzikie zwierzę, przestraszone i ogłupione nieznanym środowiskiem, w którym się znalazło.

Warta jest naturalnym korytarzem migracji zwierząt, a Poznań otoczony jest lasami. Musimy się więc liczyć z odwiedzinami takiego niespodziewanego gościa.

AKTUALIZACJA:

Zwierzę dostało wodę. Na miejsce jedzie dyrektor poznańskiego zoo.

