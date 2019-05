Magda Gessler odwiedzi Poznań. Będzie gościem na imprezie pod nazwą Food Fyrtel

Up in Smoke, Arizona Pastrami, Wyczesane Porki czy Burgs Chef - to tylko jedni z wielu wystawców, którzy 25-26 maja zawitają do galerii Posnania. Jednak nie tylko będzie można posilić się burgerami. W bardziej odległe zakątki świata zabierze Byrek, serwujący bałkańskie przysmaki, a także Bang Food Truck, który odkryje sekrety prawdziwego Meksyku.

Z kolei Piec to piecze zaserwuje pizzę z pieca opalanego drewnem. O tym, ile pary idzie w gotowanie, opowie Para puff, serwując doskonałe pierożki na parze. Nie zabraknie też dań wege – wystarczy zakręcić się np. przy Owocach na Kółkach lub Mixturze Wege.

Czytaj też: Kolejny lokal w Wielkopolsce po "Kuchennych rewolucjach"

Na Food Fyrtlu Posnanii każdy amator słodyczy również znajdzie coś dla siebie. Tradycyjne wypieki, lokalne smakołyki, zagraniczne nowości, a także słodycze bezcukrowe, fit i bezglutenowe. Wszystkie te pyszności, między innymi z Made in Thailand czy Fabryki Churros, osłodzą wystawcom słoną rywalizację.

Najlepsi mistrze kuchni powalczą o tytuły Majster Szefa i Majster Glanda podczas specjalnego konkursu. Gościem specjalnym Food Fyrtlu będzie Magda Gessler, która będzie śledzić prace kucharzy, a następnie ogłosi werdykt.

Impreza Good Fyrtel Posnanii odbędzie się 25-26 maja od godz. 10 do 20.

Lista wystawców: