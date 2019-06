Malta Festival Poznań 2019: Program imprezy pęka w szwach. Ma aż 300 punktów [ZOBACZ]

Ważną częścią programu Malty są wydarzenia, które odbędą się w ramach Idiomu, będącego zarazem przewodnim hasłem tegorocznej edycji. W tym roku jest nim „Armia jednostki / Army of the Individual” , wokół którego kurator festiwalu i artysta interdyscyplinarny Nástio Mosqui to zbudował swój program. Podczas festiwalu będzie można zobaczyć dwa premierowe projekty jego autorstwa. Pierwszym jest audiowizualny happening pt. „Waginokracja” .

Główną inspiracją do jego powstania był moment narodzin dziecka – wyjątkowa chwila, od której rozpoczyna się ludzkie życie. Niemniej interesująco zapowiada się „No One Gives A Mosquito’s Ass About My Gig”, czyli spektakl w hołdzie...karaoke!