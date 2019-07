Mariusz Rybicki nowym zawodnikiem Warty Poznań. Zmiany przy Drodze Dębińskiej

Rybicki podobno był już przymierzany do powrotu do Widzewa Łódź, ale Warta była konkretniejsza w walce o zawodnika. Zaważył także czynnik sportowy, ponieważ Widzew występuje w II lidze, a sam zawodnik zapewne chciał pozostać na poziomie I ligi.

Piłkarz ma na swoim koncie już 90 występów dla Widzewa Łódź (61 meczów w ekstraklasie i 7 goli) oraz grał w przeszłości także w Pogoni Siedlce, Wigrach Suwałki, Miedzi Legnica, Odrze Opole i zaliczył epizod w Koronie Kielce, gdzie nie przebił się do pierwszego składu. Z Korony odszedł do Odry Opole, gdzie w minionym sezonie wystąpił 28 razy w Fortuna 1. Lidze, w której zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Trener Mariusz Rumak nie widział Rybickiego u siebie w nowym sezonie, stąd zawodnik dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

– Wyczuwałem dużą chęć Warty Poznań do tego, żeby mnie zatrudnić. Widziałem, że klub jest zdecydowany na mnie i obdarzył mnie zaufaniem. To przesądziło o tym, że podpisałem kontrakt z Wartą - mówi Rybicki w oficjalnym komunikacje klubu.

W 26-latku klub pokłada wielkie nadzieje i jest to zdecydowanie najgłośniejsze nazwisko, jakie dołączyło latem do "Zielonych". Wcześniej do klubu przyszli obrońcy Tomasz Boczek i Jakub Kuzdra oraz napastnik Gracjan Jaroch, a z wypożyczenia do Miedzi Legnica powrócił Aleks Ławniczak.

To jednak nie koniec przebudowy Warty Poznań. Od początku lipca w klubie panuje spory ruch. Na testach przebywał ostatnio m.in. utalentowany stoper Piotr Skrobosiński z Polonii Środa Wielkopolska (umieściliśmy go w 10 największych talentów wielkopolskiej piłki), który teraz przebywa na obozie z Odrą Opole. Testowany obecnie jest 20-letni pomocnik Miedzi Legnica Karol Gardzielewicz, który od wtorku trenuje z Wartą i zagra w środowym sparingu. Kolejnym piłkarzem obserwowanym przez Piotra Tworka jest 22-letni Czarnogórzec Miladin Vujošević. Napastnik także weźmie udział w dzisiejszym sparingu z Olimpią Grudziądz, a wcześniej występował w MFK Dubnica nad Váhom, w którym wystąpił w 26 meczach drugiej ligi słowackiej i zdobył w nich 23 bramki.