Marsz Równości 2019: Prezydent Poznania objął imprezę patronatem honorowym

Prezydent Jacek Jaśkowiak drugi raz z rzędu zdecydował się objąć honorowym patronatem zaplanowany Marsz Równości, ale w marszu uczestniczy co roku od 2015 r., od kiedy został prezydentem Poznania.

Czytaj też: Marsz Równości 2019. - Próbują zablokować marsz zmasowaną akcją - informuje Grupa Stonewall

Stowarzyszenie Grupa Stonewall ogłosiło trasę tegorocznego marszu. Wystartuje on przy moście św. Rocha, następnie przejdzie do ronda Rataje i stamtąd ulicami Królowej Jadwigi i Matyi dojdzie do mostu Dworcowego. Marsz przejdzie przez rondo Kaponiera i zakończy się na ul. Święty Marcin.

