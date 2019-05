Miliony z UE pomogą wrócić do zdrowia ludziom z zaburzeniami psychicznymi

- Mamy nadzieję, że dostępność psychologa, a w razie konieczności i psychiatry, wcześniej, gdy problem nie jest jeszcze mocno nasilony ograniczy liczbę koniecznych hospitalizacji - mówi Sylwia Wójcik. - To z jednej strony zaoszczędzi pacjentom trudnego doświadczenia, z drugiej odciąży borykające się z brakiem miejsc szpitale - podkreśla.

Z kolei młody człowiek, który opuści szpital także nie będzie pozostawiony sam sobie. Będzie mógł kontynuować leczenie i terapię w swoim środowisku.

- Fachowcy są zgodni, że zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży leczenie we własnym środowisku jest bardzo skuteczne. Dlatego w składzie każdego centrum powinien działać oddział dzienny lub inna forma pomocy spełniająca jego funkcje - dodaje Sylwia Wójcik.

W stronę samodzielności

Jednak centra zdrowia psychicznego to nie jedyne projekty, na które można otrzymać wsparcie. Można się starać o dotacje także m.in. na działania zmierzające do zwiększenia dostępu do mieszkań chronionych, usług asystenckich, jak również tworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej. Kolejna grupa projektów, które mogą zostać dofinansowane to usługi społeczne adresowane do rodzin oraz rodzin zastępczych. Wśród nich mogą być także te, uwzględniające działania, które pomogą usamodzielniać się osobom opuszczającym pieczę zastępczą.

Do podziału w konkursie w#ramach podziałania 7.2.2 „Usługi zdrowotne i społeczne. Projekty konkursowe” będzie 100 milionów złotych.