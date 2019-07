Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza sympatyków wojska: Możesz zostać żołnierzem... na jeden dzień

Ministerstwo Obrony Narodowej otwiera bramy koszar dla sympatyków wojska. Chętni mogą sprawdzić swoją kondycję fizyczną i przekonać się jak ćwiczą żołnierze. To kolejny etap kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, w ramach którego w wybrane soboty od 13 lipca do 24 sierpnia można „wstąpić” do Wojska Polskiego na jeden dzień.