Modelka z Poznania Angelika Fajcht znalazła się w gronie Top 15 Miss Super Talent of the World!

Angelika Fajcht została wybrana spośród kandydatek z niemal dwustu krajów. W Top 15 Miss Super Talent of the World znalazła się m.in. za sprawą wyróżnienia w kategorii „Wschodzący talent”. Modelki otrzymują je za sprawą swoich talentów – choćby do śpiewania, tańca czy sztuk walki. W przypadku poznanianki był to „belly dance”, czyli taniec brzucha, który wykonała wspólnie z kandydatkami z Brazylii, Meksyku i Słowenii. W tym roku tytuł Miss Super Talent of the World otrzymała reprezentantka Rosji, zaś drugie i trzecie miejsce odpowiednio modelka z Anglii oraz Czech.