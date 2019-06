MPK Poznań: 20 czerwca zmieni się rozkład jazdy. Jak pojadą autobusy i tramwaje?

MPK zapewnia, że w dni robocze w godzinach szczytu, między godz. 6.30 a 9.00 i 14.00 a 18.30, tramwaje będą jeździć co 12 minut (w ubiegłym roku jeździły co kwadrans), a w godz. 9.00 – 14.00 - co 15 minut. W dni robocze po godz. 19.00, a także w soboty, tramwaje pojadą co 20 minut, a w niedziele po godz. 9.30 i tak samo w święta, - co 30 minut. Jedynie na linii nr 16 w soboty w godz. 11.00 – 20.00 tramwaje będą podjeżdżać na przystanki co 10 minut.

Inne zmiany obejmują wakacyjne zawieszenie kursów na linii 3 i inaczej poprowadzone – z powodu remontów trasy linii 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 17. Zawieszone na czas remontów linie 4 i 5 zastąpi nowa linia 19. Oto bowiem w związku z brakiem możliwości przejazdu na odcinkach torowisk na ulicy Jana Pawła II (od ronda Śródka do Kórnickiej) oraz na Głogowskiej (od mostu Dworcowego do węzła Głogowska/Hetmańska, z wyjazdem z tzw. dolnej trasy PST włącznie) od 20 czerwca zmienionymi trasami będą kursowały tramwaje linii nr 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 17 oraz autobusy linii nr 149, 175 i 180. Od 20 do 30 czerwca, ze względu na naprawę nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i abp. A. Baraniaka innymi trasami pojadą także autobusy linii nr 157 i 184.

- W związku z brakiem możliwości wyjazdu z dolnej trasy PST, linie nr 12 i 14 poprowadzone zostaną ul. Roosevelta, jednak - w celu ułatwienia podróżowania między Piątkowem i Winogradami a centrum miasta - w dni robocze uruchamiana będzie linia tramwajowa nr 19, która będzie kursować w godzinach szczytu komunikacyjnego (ok. 6.30-9.00 i 14.00-18.30), stanowiąc istotne wzmocnienie komunikacji zbiorowej podczas remontów – zapewnia ZDM. - Do przystanku Poznań Główny wydłużone zostaną trasy linii autobusowych nr 149, 175 oraz 180. To właśnie nimi będą mogli podróżować pasażerowie na odcinku Głogowskiej, na którym wyłączony zostanie ruch tramwajowy.

MPK zapowiada też zmiany w komunikacji autobusowej. Na liniach 151, 163, 164, 168, 169, 171, 174, 182, 191 i 193 autobusy w dni robocze w godzinach szczytu kursować będą co kwadrans. Do tego zawieszone zostaje funkcjonowanie linii nr 106 i 187,

Więcej kursów autobusów zaplanowano na linii 195 na odcinku Ogrody – Kiekrz, gdzie pojadą one z dwukrotnie większą częstotliwością, za to na odcinku Ogrody – Strzeszynek w godz. 10.00 – 20.00 we wszystkie dni tygodnia autobusy kursować będą co 15 minut.

Przewoźnik zapowiada zmniejszenie częstotliwości kursowania autobusów na linii 198: kursy z wjazdem kieszeniowym do Kampusu UAM Morasko będą wykonywane tylko do przystanku przy Wydziale Fizyki (dawna pętla). Nie będzie więc po co czekać na przystankach przy Wydziale Biologii i Wydziale Historycznym...

