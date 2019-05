MPK Poznań: Koniec przebudowy przystanku PST przy moście Teatralnym. Kosztował prawie 3 miliony złotych [ZDJĘCIA]

– Z poziomu ulicy Roosevelta do przystanku będzie można dotrzeć schodami albo windą, które zostały zlokalizowane w części południowo-zachodniej, czyli bliżej mostu Teatralnego – wyjaśnia Smogulecka. – Na przystanek PST Most Teatralny można także dojść chodnikiem, zaprojektowanym od strony północno-zachodniej.

Przystanek „Pestki” Most Teatralny, który znajduje się na dole, pierwotnie miał charakter tymczasowy. Utworzono go na czas remontu ronda Kaponiera. Został uruchomiony we wrześniu 2013 r.

Maciej Wudarski, poprzedni zastępca prezydenta, który odpowiadał między innymi za komunikację miejską, postanowił jednak, że dolny przystanek pozostanie na stałe. Powód?

– Duża popularność przystanku wśród pasażerów jednoznacznie wskazuje, jak istotną funkcję spełnia on na węźle przesiadkowym Most Teatralny – tłumaczył jesienią ubiegłego roku Wudarski. – Jeśli ludzie chcą z niego korzystać, to powinniśmy im to umożliwić.

Sprawdź też: Mandat za jazdę bez biletu - co zrobić, żeby został anulowany? Kiedy się przedawni? Jak napisać odwołanie?

Z analiz ZTM wynikało, że nawet 30 proc. pasażerów, którzy jadą tramwajem z Piątkowa w kierunku centrum wysiada na jednym z trzech przystanków mostu Teatralnego czyli waśnie na wspomnianym dolnym, znajdującym się na Roosevelta (kierunek Kaponiera) oraz na samym moście (kierunek ulica Fredry). Był to główny argument, który sprawił, że postanowiono z prowizorycznego peronu zbudować przystanek z prawdziwego zdarzenia.

– Przebudowa łącznie z wyposażeniem w infrastrukturę towarzyszącą kosztowała około trzech milionów złotych – dodaje Smogulecka.

POLECAMY: