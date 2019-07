MPK Poznań: Nowe wiaty na przystankach. Pasażerowie je krytykują [ZDJĘCIA]

W Poznaniu rozpoczął się proces wymiany wiat przystankowych. Do końca bieżącego roku ma zostać wymienionych 150 wiat. Projekt jest koordynowany – zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania – przez Grupę MTP i należącą do niej markę City Marketing. Nowe wiaty nie wszystkim przypadły do gustu. Dlaczego?