MPK Poznań: Znamy Najlepszego Motorniczego Roku 2019. Konkurs rozstrzygnięty, wygrał Marcin Piątkowski [ZDJĘCIA]

Drugie miejsce w konkursie na Najlepszego Motorniczego Roku zajął Rafał Książkowski, trzecie miejsce przypadło natomiast Katarzynie Pierzyńskiej.

- Chciałbym pogratulować zwycięzcy i finałowej dziesiątce, oraz podziękować wszystkim pracującym w MPK za codzienną pracą. Mówię to nie tylko jako osoba odpowiedzialna za kwestie komunikacyjne w mieście, ale przede wszystkim jako pasażer. Do pracy jeżdżę bowiem komunikacją miejską, więc mogę obserwować was jako pasażer. Jestem pełen szacunku dla waszej pracy - to już z kolei słowa Mariusza Wiśniewskiego, zastępcy prezydenta Poznania.