Na autostradowej obwodnicy Poznania rozdają kawę kierowcom. To rekompensata za trwający remont

Kierowcy muszą dostosować się do nowych oznaczeń i… mogą dać się zaprosić na kawę! Od 12 czerwca do 4 lipca wszyscy kierowcy, którzy wjeżdżają na obwodnicę Poznania ze wschodu i zachodu, zatrzymując się na bramkach w Gołuskach i Nagradowicach, otrzymują specjalny voucher. Ten może być wymieniony na kawę McCafe w restauracjach biorących udział w promocji, przy czym czas jest ograniczony do godziny 23.59 następnego dnia od momentu jego otrzymania.

- Wspólnie z McDonald’s zapraszamy kierowców na pyszną, aromatyczną a co najważniejsze darmową kawę. To świetna okazja do przerwy w podróży oraz ukłon w stronę tych, którzy nieco dłużej niż zwykle jadą obwodnicą Poznania z uwagi na rozbudowę, tymczasową organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 70km/godz – mówi Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa AWSA.

Spółka przypomina, że ponad 200 osób pracuje nad budową trzecich pasów.

- Przez trzy miesiące trwania rozbudowy pomiędzy węzłami Poznań Komorniki-Poznań Luboń, wybudowaliśmy trzeci pas na jezdni południowej w kierunku Warszawy, ułożyliśmy nawierzchnię do istniejącego poziomu oraz zamontowaliśmy bariery ochronne na 6-kilometrowym odcinku. Trzeci pas powstał także na przeciwnej stronie jezdni (czyli w kierunku Świecka). Na nim ułożyliśmy już docelową konstrukcję jezdni w całym jej przekroju. Poszerzyliśmy również łącznicę na węźle Poznań Luboń i przygotowaliśmy fundamenty pod wkopanie tablic zmiennej treści, które będą na bieżąco informowały kierowców o zdarzeniach i warunkach drogowych – wylicza Marcin Szczepański, Strabag Polska Sp. z o.o.