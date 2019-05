Na czym polega badanie słuchu?

Dlaczego tracimy słuch?

Naturalna fizjologiczna utrata słuchu zwią­zana z wiekiem:

• Utrata słuchu stopniowo rozpoczyna się po 20-tym roku życia.

• Pierwsze objawy mogą się pojawić się po 40 r. ż. w postaci pogorszenia rozumienia mowy.

• Upośledzeniu podlega początkowo słyszenie dźwięków wysokich, a później średnich.

• Trudności w komunikowaniu pojawiają się pod­czas rozmowy z kilkoma osobami oraz w hałasie.

• Pogorszenie słuchu rozwija się z wiekiem, jednak bardzo rzadko prowadzi do całkowitej głuchoty.

• Pogorszeniu słyszenia często towarzyszą szumy uszne (piszczenie, dzwonienie w uszach).

• Proces zwyrodnieniowy przebiega w uchu ze­wnętrznym, środkowym i wewnętrznym oraz w ośrodkowym układzie nerwowym.

• Dodatkowymi czynnikami uszkadzającymi słuch są nieprawidłowy styl życia (dieta, toksyny, stres), nadciśnienie tętnicze, cukrzyca.

• Po 55 roku życia zaleca się raz na rok profilak­tyczne badanie słuchu.

Hałas:

• Hałas jest jednym z głównych czynników uszka­dzających słuch.

• Długotrwałe przebywanie w hałasie o poziomie > 80 dB SPL uszkadza słuch i doprowadza do przewlekłego urazu akustycznego.

• Początkowo pojawia się ubytek dla 4kHz, później rozszerza się na częstotliwości mowy – wtedy jest odczuwalny jako pogorszenie rozumienia.

• Nawet krótkotrwała ekspozycja na hałas o bar­dzo wysokim poziomie (np. wybuch petardy, wystrzał, głośny koncert) może doprowadzić do trwałego, nieodwracalnego, ostrego urazu akustycznego.

• Może temu towarzyszyć przerwanie ciągłości błony bębenkowej i łańcucha kosteczek słu­chowych.

Choroby:

• Choroby zapalne i niezapalne ucha zewnętrznego.

• Choroby zapalne ucha środkowego.

• Urazy mechaniczne.

• Otoskleroza.

• Choroba Meniere’a.

Leki uszkadzające słuch:

• Antybiotyki z grupy aminoglikozydów i innych.

• Leki moczopędne.

• Niesteroidowe leki przeciwzapalne.

• Inne związki nie będące lekami (związki arsenu, rtęci, ołowiu, fosforu i innych), tytoń i alkohol.

Jak się bada słuch?

Najbardziej powszechną metodą badania słuchu jest pomiar audiometryczny. Badanie audiome­tryczne:

• Pozwala w prosty i szybki sposób określić sto­pień i rodzaj niedosłuchu.

• Umożliwia zlokalizowanie przyczyny niedosłuchu.

• Umożliwia podjęcie decyzji o leczeniu lub pro­tezowaniu słuchu.

• Jest bezbolesne.

Audiometria tonalna (progowa) – służy do wyznaczenia najmniejszego poziomu dźwięku, który Pacjent jest w stanie usłyszeć. Podczas badania wykonuje się:

• Pomiar przewodnictwa powietrznego (poprzez przewód słuchowy, z wykorzystaniem słucha­wek). Pomiar ten pozwala na określenie, jak duży jest niedosłuch.

• Pomiar przewodnictwa kostnego (poprzez kości czaszki, z wykorzystaniem wibratora umiesz­czonego na skórze, np. za uchem). Pomiar ten pozwala na określenie stanu ucha wewnętrz­nego i środkowego oraz rodzaju niedosłuchu.

Audiometria mowy (test dyskryminacyjny) – służy do określenia stopnia dyskryminacji czyli rozumienia mowy osoby badanej. Podczas ba­dania wykonuje się:

• Test rozumienia liczb. Pozwala na określenie progu rozpoznawania mowy.

• Test rozumienia słów jednosylabowych. Po­zwala na wyznaczenie stopnia maksymalnego rozumienia mowy oraz poziomu komfortowego słyszenia i dyskomfortu.

Jak wykonywane jest badanie audiometryczne?

Badanie audiometryczne wykonywane jest za pomocą urządzenia zwanego audiometrem

w pomieszczeniu izolowanym akustycznie (ko­mora ciszy, kabina akustyczna).

Na czym polega audiometria tonalna?

Audiometria tonalna (progowa) pozwala na okre­ślenie stopnia ubytku słuchu dla poszczególnych częstotliwości.

• Badanemu poprzez słuchawki powietrzne lub wibrator kostny podawane są do ucha dźwięki proste.

• Dźwięki z zakresu częstotliwości 125-8000 Hz podawane są najpierw do ucha lepiej słyszą­cego,

a następnie do drugiego.

• Zadaniem badanego jest zasygnalizować mo­ment usłyszenia możliwie najcichszego dźwięku.

• Wynik, który otrzymujemy, to audiogram, czyli graficzny zapis wielkości ubytku słuchu mierzo­nego w dB HL, w funkcji częstotliwości w Hz.

Na czym polega audiometria mowy?

Audiometria mowy pozwala na ustalenie wydol­ności słuchu.

• Badanemu podawane są specjalnie przygo­towane zestawy liczb i słów jednosylabowych.

• Zadaniem badanego jest poprawnie powtórzyć możliwie jak najwięcej usłyszanego materiału dźwiękowego.

• Ilość poprawnie zrozumianych liczb i słów określa socjalną wydolność słuchu czyli umie­jętność komunikacji i porozumiewania się ba­danego z innymi ludźmi.

• Umiejętność i zdolność rozumienia mowy jest bardziej istotna we wzajemnym porozumie­waniu się

z ludźmi niż słyszalność dźwięków prostych.

• Można słyszeć, a mimo to nie rozumieć mowy. Stąd tak ważne jest wykonanie również audio­metrii mowy oprócz audiometrii tonalnej.