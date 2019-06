Na Golęcinie wyląduje "latający czołg", czyli śmigłowiec Mi-24. Będzie główną atrakcją festynu w Szkole Wojsk Lądowych

Sprawdź też: Terytorialsi nie mają lekko na szkoleniu, ale przez to pracują na swoją opinię

- Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu funkcjonuje od 1 lipca 2004 roku i jest największą placówką kształcącą podoficerów na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podkreśla chorąży Andrzej Kędzierski. - Do zasadniczych zadań Szkoły należy kształcenie kandydatów na podoficerów w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji instruktorskich wymaganych do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala, przygotowanie podoficera - specjalisty posiadającego wiedzę specjalistyczną i umiejętności instruktorskie niezbędne do kierowania żołnierzami na szczeblu drużyny, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów przed mianowaniem ich na kolejne stopnie wojskowe oraz kształcenie kandydatów na podoficerów służby przygotowawczej. Dodam, że Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu przejęła i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji pułkowych szkół podoficerskich 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Patronem Szkoły jest gen. bryg. Franciszek Seweryn Wład, ostatni dowódca 14. WDP.