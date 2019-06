Na Morasku powstaje wielki kompleks sportowy. Ma być gotowy do końca roku [ZDJĘCIA]

Do końca roku do użytku ma zostać oddany kompleks sportowy, który powstaje na kampusie Morasko. Pojawi się tam m. in. boisko do piłki nożnej, tor dla rolkarzy, siłownia zewnętrzna, bieżnia i kort tenisowy. Korzystać będą mogli nie tylko studenci, ale także wszyscy mieszkańcy Poznania.

Grzegorz Dembiński