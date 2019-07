Na pewno popełniasz te błędy przy jedzeniu owoców i warzyw

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej rekomendowana przez Instytut Żywności i Żywienia jasno wskazuje, że owoce i warzywa powinny być podstawą naszej diety. To w nich jest najwięcej witamin i składników mineralnych, tak ważnych dla naszego zdrowia. Istnieje jednak szereg błędów, które niwelują prozdrowotne działanie roślin w codziennym jadłospisie. Co robić i czego unikać, by jeść zdrowo?

