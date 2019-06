Nadchodzą upały. IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla całej Wielkopolski.

Temperatura w regionie może wynieść od 29 do 34 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, powodujące duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych - radzi IMGW

Temperatura maksymalna wyniesie we wtorek od 29 do 31 stopni Celsjusza, w środę jeszcze wyższa - od 32 do 34 stopni Celsjusza.

W nocy termometry pokażą od 19 do 21 stopni Celsjusza.

Na szczęście fala upałów będzie dość krótkotrwała, bo już w nocy ze środy na czwartek i w czwartek od północnego zachodu przemieszczał się będzie front chłodny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Powrót upału możliwy jest w niedzielę, 30 czerwca.