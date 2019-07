Nasilają się kontrole płatności abonamentu RTV. Nie zapłacisz? Pieniądze mogą ściągnąć ci nawet z konta!

Poczta dochodząc zaległości wysyła do dłużników wezwanie do zapłaty, a w dalszej kolejności upomnienie. Abonament RTV jest opłatą publiczną, określoną Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, a Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 marca 2010 r. orzekł, że nałożenie obowiązku wnoszenia opłat za radio i telewizor jest zgodne z Konstytucją. Gdy więc zlekceważymy otrzymane wezwanie do dobrowolnej zapłaty, musimy się liczyć z tym, że po upływie określonego terminu należność zostanie od nas wyegzekwowana przez naczelnika urzędu skarbowego w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji z naszego wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalnego lub rentowego, a nawet z rachunku bankowego.

Oficjalnych danych dotyczących płatności obowiązkowego abonamentu RTV nie ma. O szacunkowy raport pokusił się portal money.pl. Jak wynika z jego wyliczeń najbardziej sumienni w płaceniu abonamentu są mieszkańcy Śląska (61,7 proc.) i Wielkopolanie (59,6 proc.).