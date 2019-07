Niski poziom wody w Warcie. "Sytuacja jest dramatyczna"

Tysiące śniętych ryb w Warcie. Winny wyciek nieznanej substancji [ZDJĘCIA]

Tysiące śniętych ryb w Warcie! Co się stało? W sobotę doszło do wycieku nieznanej substancji do rzeki Warty na wysokości mostu Lecha w Poznaniu. - To co zastaliśmy nad wodą jest przerażające - piszą wędkarze.