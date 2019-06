Nowa metoda oszustów przy sprzedaży mieszkań i działek. Podrabiają dokumenty i sprzedają nieruchomości, które należą do innych osób

W tego typu przestępstwach można stracić wiele tysięcy złotych, a w najgorszym przypadku nawet dorobek całego życia.

- Czasami nawet nie przychodzą do notariusza, ale jako rezerwację działki, mieszkania życzą sobie wpłacić zaliczkę np. 25 tysięcy złotych, po czym się ulatniają - mówi Michał Wieczorek.

W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy poznańscy notariusze udaremnili sześć prób takich oszustw.

- Zdarzają się też podrobienia aktów notarialnych, co jest trudne do wykrycia przez osoby niebędące notariuszami. Cechą charakterystyczną jest, że przestępcy żądają zapłaty ceny gotówką i to nawet kilkuset tysięcy złotych. To też powinno wzbudzić wzmożoną czujność potencjalnego nabywcy. Notariusze zwracali na to uwagę, zalecając zapłatę przelewem lub przez bezpieczny depozyt notarialny. Nasi notariusze po latach pracy są na takie sytuacje wyczuleni, ale czasami nie dochodzi nawet do spotkań z przestępcami. Dlatego też polecamy spisanie nawet przestępnej umowy sprzedaży u notariusza - mówi Michał Wieczorek.