Nowy pomost nad Rusałką jest gotowy. W sobotę oficjalne otwarcie [ZDJĘCIA]

Miasto zdążyło z remontem lubianego molo przed sezonem. Ogłoszenie publiczne o „Modernizacji molo wraz z budową dojścia do niego (...)" POSiR dał pod koniec stycznia, zakładając, że molo musi być po wyremontowaniu i oddane do użytku do końca pierwszego tygodnia czerwca. W przetargu wybrano wykonawcę - Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski.

W Poznańskim Budżecie Obywatelskim, który objął swoim zasięgiem prace nad obiektem, uzasadniono możliwością zwiększenia atrakcyjności Rusałki poprzez wybudowanie mola, które zwiększyłoby liczbę miejsc dostępnych w ramach plaży – wąskiej i niewystarczającej w sezonie wobec wielkiego zainteresowania poznaniaków kąpielą w tym zbiorniku.

Dotychczasowy pomost był ulubionym miejscem amatorów wypoczynku nad wodą, ale nie dla wszystkich najbezpieczniejszym. Nie był bowiem ogrodzony, co odstraszało od podejścia do krawędzi osoby, które nie potrafią pływać. Niektórzy brak barier wspominają z żalem, oceniając modernizację – na portalu Poznan.pl piszą, że nie będzie można już siedząc na krawędzi, moczyć nóg w wodzie, ani wskakiwać do wody...

- Stare poszycie molo nad Rusałką było już mocno wysłużone i trzeba było je wymienić – mówi Filip Borowiak, rzecznik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

- Modernizacja polegała zatem na rozbiórce starego poszycia, renowacji stalowej konstrukcji nośnej i na montażu nowego poszycia z deski kompozytowej. Na pomoście pojawiły się dodatkowo barierki - wylicza.