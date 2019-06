Nowy rozkład jazdy PKP już od 9 czerwca. Jak pojadą pociągi?

W czerwcu zaczną także kursować pociągi sezonowe związane z nadchodzącymi wakacjami. Od 22 czerwca będzie bezpośredni dojazd pociągiem z Krakowa do Zakopanego bez przesiadek do autobusów na modernizowanej linii Skawina – Sucha Beskidzka i Chabówka – Zakopane.

Już w niedzielę na kolei wejdzie w życie kolejna zmiana rozkładu jazdy pociągów. Będzie ona obowiązywała do 31 sierpnia. Najważniejsza zmiana to powrót pociągów z Poznania do Warszawy na starą trasę przez Wrześnią, Konin, Koło i Kutno.

W wielu miejscach w Polsce nadal trwają też prace budowlane i remontowe. 9 czerwca otwarty zostanie peron nr 3 w Krzeszowicach, co zwiększy możliwości obsługi pociągów pasażerskich na trasie do Krakowa. Tego samego dnia otwarty zostanie nowy przystanek Rzeszów Zachodni.

Od czerwcowej korekty rozkładu, pociągi przyspieszą na odcinku Chybie – Sumina. Skróci to czas przejazdu z Żor do Rybnika o 7 minut, a podróżni pojadą w weekendy z Wisły Głębce do Gliwic krócej o 10 minut.

Z kolei od 20 czerwca wrócą pociągi sezonowe ze Słupska do Ustki i z Lęborka do Łeby. Jeszcze w czerwcu pojawią się też wakacyjne połączenia pociągowe: Jelenia Góra-Hel, Jelenia Góra-Łeba, Bielsko-Biała-Kołobrzeg i Kołobrzeg-Świnoujście.

Pasażerowie, którzy planują wakacyjny wypoczynek nad morzem, będą mogli skorzystać z dodatkowego połączenia do Kołobrzegu obsługiwanego przez Pendolino. Od 19 czerwca do 31 sierpnia codziennie będzie kursować pociąg relacji Kraków – Kołobrzeg – Kraków przez Warszawę. Połączenie Warszawy z Kołobrzegiem zapewni skład EIC Posejdon, który w okresie wakacji będzie kursować codziennie.

Z kolei na Pomorzu Zachodnim od 9 czerwca oddane zostaną po przebudowie perony na przystankach Czarne Małe, Rzęśnica i Suliszewo na trasie Szczecinek-Runowo Pomorskie. Z kolejnych wygodniejszych platform w Wiewiecku, Silnowie i Drawsku Pomorskim podróżni będą mogli skorzystać w czasie wakacji. Oprócz tego po 11 latach podróżni znów będą mogli korzystać z kolei na przystanku Górzyca Reska, skąd pociągi pojadą m.in. do Kołobrzegu i Goleniowa.

Zmodernizowana trasa z Legnicy do Lublina

Na Dolnym Śląsku po blisko 10 latach pociągi pojadą po zmodernizowanych torach z Legnicy do Lubina. Czas przejazdu na linii wyniesie ok. 16 minut, a z Lubina do Wrocławia ok. 75 minut. Na trasę w ciągu doby wyjadą w sumie 24 pociągi. Na linii dla podróżnych przebudowane zostały perony na pięciu stacjach i przystankach.

Na Lubelszczyźnie zmienia się kolejowa trasa łącząca Siedlce i Terespol. W lipcu planowane jest oddanie po modernizacji dwóch peronów dla podróżnych w Terespolu. Kontynuowane są prace na linii łączącej Warszawę z Lublinem, gdzie pociągi dalekobieżne nadal kursują objazdem przez Łuków i Parczew.

Ponadto w okresie wakacji pociąg IC Malczewski, jeżdżący na co dzień w relacji Przemyśl – Kołobrzeg, pojedzie w wydłużonej relacji do Ustki. Dłuższą trasę będzie pokonywać także skład TLK Kochanowski relacji Lublin – Piła, który umożliwi dojazd do Kołobrzegu.