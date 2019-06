Obliczyli, ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce. Wzięli pod uwagę także 500 plus. Jesteście zaskoczeni tymi liczbami?

Rodzice z pewnością mają na to pytanie jedną odpowiedź - "Wychowanie dziecka jest drogie". Trudno się z tym nie zgodzić, potwierdzają to także wyniki najnowszych badań.

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2019 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 200 do 225 tys. złotych, a dwójki dzieci od 370 do 400 tys. złotych. W roku 2018 koszty te odpowiednio wynosiły od 190 do 210 tys. złotych i od 350 do 385 tys. złotych.