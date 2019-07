Oni zapisali się na kartach historii... i kochali osoby tej samej płci. ZOBACZ GALERIĘ

Coming Out Day upamiętnia marsz z 1987 roku, gdy to w Waszyngtonie zebrało się pół miliona osób LGBTQ, domagających się zrównania ich praw z osobami heteroseksualnymi. Pierwszy w Polsce Dzień Wychodzenia z Szafy odchodzono na szerszą skalę w 2006 roku. Chociaż minęło już 12 lat, temat wciąż budzi kontrowersje. Osoby, które zdecydują się na coming out, dotyka nieprzychylność ze strony otoczenia. Wiedza na temat osób LGBTQ jest nikła – jako społeczeństwo nie odróżniamy płciowości od seksualności, transseksualizmu od sztuki drag, osób homoseksualnych od biseksualnych. Próby wyjaśnienia tych kwestii napotykają opór, napędzany sztucznym przekonaniem o nachalnej propagandzie środowisk LGTBQ. Trudno jednak mówić o szczególnej skuteczności rzeczonej „propagandy”, jeśli osoby na ministerialnym stanowiskach z pewnością siebie rozprawiają o „sodomitach”. Co dopiero mówić o przeciętnym Kowalskim, który ze względu na swoją niewiedzę, nie wie jakich zaimków użyć wobec osoby transseksualnej.