Pakszyn: Lawendowe Zdroje to wielkopolska Prowansja. Uprawy lawendy są coraz bardziej popularne, a susza im sprzyja [ZDJĘCIA]

Rolnicy w całej Wielkopolsce załamują ręce z powodu suszy. Są jednak uprawy, którym upały sprzyjają. Lawenda znosi nawet najcięższe warunki, a za brak wody odwdzięcza się większą ilością olejku eterycznego, co cieszy właścicieli. Pod Poznaniem znajduje się wielkopolska Prowansja. To pole lawendy Pauliny i Bartka Michalskich, nazywane Lawendowymi Zdrojami.

Czytaj też: Susza daje się we znaki rolnikom. Plony mogą być mniejsze aż o 60 procent. Czy ta sytuacja stanie się regułą?

Tuż przy polu lawendy funkcjonuje także mała kawiarenka właścicieli, gdzie można kupić lawendowe mydełka, susz, bukiety, wianki, sól kłodawską z aromatem lawendowym, syrop czy napić się lawendowej lemoniady i zjeść ciasto. Wszystko to wytwarzane jest na miejscu przez właścicieli. Lawendowymi produktami z Polski zainteresowane są także hotele i kurorty spa.

Aromaterapia na polu lawendy

Na tablicy tuż przed polem można przeczytać o wyjątkowych właściwościach aromaterapeutycznych lawendy lekarskiej. Roślina oprócz tego, że pięknie wygląda, słynie też ze swoich właściwości zdrowotnych. Olejek lawendowy pomaga w leczeniu przeziębienia, grypy, łagodzi kaszel, katar i zapalenie zatok. Inhalacje lawendą działają uspokajająco, łagodzą ból głowy, ułatwiają zasypianie, ale i pomagają w depresji. Z tego względu na pole w Pakszynie przyjeżdżają seniorzy, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej czy przedszkolaki. Zapach lawendy odstrasza też komary i pajęczaki.

Tłumy fotografów na polu

To, co rzuca się w oczy najbardziej, przyjeżdżając do Pakszyna, to jednak tłumy... fotografów. Na tle prawie 17 tys. fioletowych roślin zdjęcia robią sobie pary młode, narzeczeni i całe rodziny. Lawenda kwitnie przez około 3 tygodnie w czerwcu i lipcu, dlatego czekający na iście francuskie widoki fotografowie, przez cały czas kwitnienia wręcz oblegają pole. Zdjęcia na polu może zrobić sobie każdy, fotografowie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.