Pamiętaj o Dniu Ojca - zobacz najlepsze memy i demotywatory o bohaterach tego święta

Koniec ferii w Wielkopolsce - uczniowie w rozpaczy, internet się śmieje. Zobacz najlepsze memy i demotywatory

Poniedziałek, 28 stycznia to dla uczniów z Wielkopolski dzień powrotu do szkoły po dwóch tygodniach ferii zimowych. Jakie mają samopoczucie? Najlepiej pokazują to memy i demotywatory - zobacz w galerii te najlepsze.