Parada pokoleń, wielki tort i bańki mydlane na finał Poznańskich Dni Rodziny

- Do pracy nad tortem przystąpiliśmy od razu po pierwszych rozmowach z miastem - mówi Jurij Gorobczyszyn, który nauki pobierał u światowej sławy cukierników – Teda Chaixa, Antonio Bachoura, czy Alezandrea Bordeaux. - Jego kształt będzie nawiązywał do mapy Poznania z podziałem na dzielnice. Zaplanowaliśmy malinowo-kokosowy smak, dzięki temu tort w przekroju będzie biało-czerwony. To idealne nawiązanie do rocznicy wyborów, którą chcemy uczcić.

Właśnie Tortem Wolności zakończą się Poznańskie Dni Rodziny i rozpoczną obchody pierwszych, częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku.

- Tort będą dzielić znane i lubiane osoby, między innymi Aleksandra Banasiak, Szymon Ziółkowski, Piotr Reiss, czy Bartosz Bosacki – zapowiada Andrzej Białas, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw społeczeństwa obywatelskiego. - Jest on elementem ogólnopolskiej akcji społecznej „Menu Wolności”, w którą włączyło się 30 miast. Każde z nich będzie świętować innym daniem. W Poznaniu jest to tort, bo poznaniacy lubią chodzić „na słodkie”, W Szczecinie rządzi paprykarz szczeciński, a np. w Kielcach jajka z majonezem kieleckim.

Wielkie dzielenie 89-kilogramowego tortu i częstowanie nim poznaniaków rozpocznie się w sobotę, 1 czerwca o godz. 16.

O tym, jak wygląda robienie tortu ważącego 89 kg, opowiada Jurij Gorobczyszyn, szef cukierni, która go wykona: