Paradoks otyłości. Obalamy mity na temat nadwagi i zdrowia

Publikacja Traci Mann, profesor na Uniwersytecie Minnesoty, pt. „Bzdiety. Czego nie powie ci dietetyk” ukazała się na polskim rynku wydawniczym w 2017 roku. Kolorowa okładka i atrakcyjny tytuł sugerują, że książka jest kolejnym radosnym poradnikiem, który uczy jak schudnąć bez zbytnego wysiłku.

Twoja dieta cię rozczaruje

Tymczasem Mann, uzbrojona w wyniki własnych badań oraz setek (!) przeprowadzonych przez inne zespoły badawcze, obala w książce większość popularnych teorii na temat otyłości i odchudzania. Czy wnioski z lektury książki są optymistyczne? Dla osób odchudzających się – niespecjalnie.

94% osób będących na diecie nie osiąga wymarzonej masy ciała. Znakomita większość z nich do wagi pierwotnej powróci po skończeniu diety. W badaniu przeprowadzonym na ponad 45 tys. kobietach (1999 r.) okazało się, że ponad 80% z nich było na diecie w ciągu czterech lat, 40% było więcej niż raz, a 25% straciło ponad pięć kilogramów masy ciała przynajmniej trzy razy w ciągu tego okresu. Mann udowadnia, że odchudzanie za pomocą diet jest nieskuteczne, rozczarowujące i niezdrowe.

Otyłość to nie wyrok

Mann odnosi się również do epidemii otyłości w krajach rozwiniętych, polemizując z nagłówkami twierdzącymi, że otyłość niesie większe zagrożenia dla zdrowia niż głód. Według badań Instytutu Żywności i Żywienia (2017 r.) 62% mężczyzn i 50% kobiet w Polsce ma nadwagę lub jest otyłych. Badaczka odnosi się do przerażających danych i uspokaja – twoja nadwaga nie skróci ci życia. W badaniach biostatystycznych na temat długości życia dowiedziono, że osoby z lekką nadwagą mają nawet nieco niższe ryzyko zgonu niż osoby o wadze normalnej. Jedyną przebadaną grupą, w której ryzyko zgonu było wyższe od przeciętnej, była grupa uczestników u osób o II klasie otyłości (BMI 35-40) i wyższej, którzy dodatkowo mieli więcej niż 65 lat. Chudość zdrowotnie nie popłaca. A jakie inne mity na temat otyłości obala Mann? Przejdź do galerii, aby dowiedzieć się więcej.