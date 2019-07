Pięć drużyn z Wielkopolski stanie w szranki w Red Bull Konkurs Lotów!

Brak eksperckiej wiedzy to jednak żaden problem! Liczy się przecież pomysłowość, a na jej brak z pewnością nie cierpi żadna z drużyn! Ekipa Bojowego Żelazka z Poznania wpadła na pomysł startu w zawodach podczas oglądania „Pana Kleksa”. W międzyczasie wyliczyli już nawet oczekiwaną długość swojego lotu, którą określa profesjonalne równanie: masa x prędkość x dobry humor = szacunek ludzi z Rokietnicy. Czy to mogłoby się nie udać? Przekonać się będzie można już 4 sierpnia w Gdyni.

Długość swojego lotu wstępnie oszacowała także wspomniana już wcześniej Nielotnia, która teoretycznie może polecieć́ maksymalnie na odległość́ 4 i pół sardynki, ale – jak sami twierdzą – przy pomyślnych wiatrach i dopingu publiczności mogą uzyskać́ nawet zawrotną odległość́ 10 makreli!

Kolejny zespół z Poznania – BuBu Dinozaura – to na co dzień rekonstruktorzy wydarzeń z ery mezozoiku. W Gdyni zaprezentują scenkę rodzajową ukazującą polowanie na jajo wielkiego dinozaura, a przy okazji spróbują polecieć jak najdalej. Jest zatem szansa na sukces.

Na świetny wynik liczy też ekipa Top Gun z Leszna, w której szeregach jest już członek doświadczony w konkursie lotów, a ich pilot zapisał się nawet na kurs latania szybowcem. Żartów więc nie będzie!

Podobnie zresztą jak w przypadku Pięknej Smoczycy, która w zamierzeniu ma dolecieć aż na Hel.

W Gdyni reprezentować ją będą: Osioł, Shrek, Ciastek i Pinokio – wszyscy pojawią się w szytych na miarę strojach wykonanych z cienkich bawełnianych tkanin, które nie będą utrudniały ruchów w wodzie. Ich machina przybierze formę latającej smoczycy, która startując z zamku porwie w dal Osła-pilota. Zapowiada się piękna rywalizacja!

O KONKURSIE

Red Bull Konkurs Lotów to zmagania domorosłych lotników, którzy na własnoręcznie zbudowanych machinach latających skaczą z 6 m rampy do wody. Wygrywa załoga, która uzyska najlepsze noty od sędziów. Liczy się nie tylko odległość oraz prezentacja zespołu na rampie, ale również kreatywność samej konstrukcji. W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 1500 drużyn z całej Polski, z których sędziowie wyłonili 40 szczęśliwców. Ogólnopolski finał Red Bull Konkurs Lotów odbędzie się 4 sierpnia 2019, a w jury zasiądą m.in.: Adam Małysz, Łukasz Czepiela, Natalia Nykiel i Filip Chajzer.

ATRAKCJE DODATKOWE

Ogólnopolski finał Red Bull Konkursu Lotów to nie jedyny powód, dlaczego warto wybrać się w pierwszy weekend sierpnia do Gdyni. Już w sobotnie popołudnie, 3 sierpnia, będzie można podziwiać pokazy akrobacji lotniczej m.in. Łukasza Czepieli (Zivko EDGE 540T), mistrza świata Red Bull Air Race w klasie Challenger, który ostatnio zasłynął historycznym lądowaniem na molo w Sopocie! Zobaczymy także międzynarodową ekipę The Flying Bulls za sterami m.in. unikatowych maszyn z okresu II wojny światowej. Nad gdyńską plażą miejską pojawią się: jedyny w Europie latający egzemplarz myśliwca P-38 „Lighting”, legendarny bombowiec B-25J „Mitchell” oraz myśliwiec pokładowy amerykańskich lotniskowców F4U-4 „Corsair”. Zobaczymy również samolot szkoleniowy US NAVY T-28B „Trojan” i śmigłowiec Bölkow Bo 105, który przystosowany jest do wykonywania akrobacji, w tym m.in. pętli oraz beczki.