Pierwszy dzień lata 2019 MEMY. Z czym Internautom kojarzy się lato? Leżing, smażing i all inclusive. Zobacz najlepsze memy!

Pierwszy dzień lata 2019 MEMY

Piątek, piękna pogoda i pierwszy dzień lata 2019 - jest co świętować! To właśnie dzisiaj, 21 czerwca 2019 rozpoczyna się astronomiczne lato. Dzień później, 22 czerwca rozpoczyna się lato kalendarzowe. To pora roku, co do której opinie są podzielone - część z nas uważa ją za najlepszy okres w roku, z kolei inni - szczerze nienawidzą.

Spostrzeżenia obu stron są świetną bazą do tworzenia żartów i memów, które zebraliśmy dla Was w galerii.