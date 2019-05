Pierwszy edukacyjny piknik Pszczela Niedziela w Starym Browarze z koncertem 4Dreamers

Projekt Pszczele Niedziele ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody oraz funkcjonowania środowiska naturalnego. Lasy Państwowe regularnie współpracują ze szkołami, prowadząc szereg zajęć edukacyjnych na temat ekologii i przyrody - mówi Karolina Kapałka-Boratyńska, przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tym razem zależało nam, żeby znaleźć ciekawą formę dla wydarzenia popularyzującego wiedzę o pszczołach, właśnie w okresie wakacyjnym, kiedy owady zapylające są aktywne, a ludzie mogą mieć z nimi styczność. Chcemy także uświadamiać dzieciom i dorosłym zagrożenia ekologiczne wynikające z masowego ginięcia pszczół.

Konkurs na najpiękniejszy ul i inne atrakcje

Program Pszczelich Niedziel skierowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W czasie pierwszego pikniku w Parku Starego Browaru poznamy laureatów konkursów plastycznych prowadzonych w szkołach przez Lasy Państwowe. Jedna z rywalizacji pt. “Ul jest cool” polega na zaprojektowaniu oryginalnej dekoracji dla pszczelego domku. Kolejną z atrakcji będzie spotkanie z ilustratorką Katarzyną Bajerowicz, współautorką książki “Opowiedz mi mamo, co robią pszczoły”.

Towarzyszący dzieciom rodzice na pewno nie będą się nudzić. Uczestnicy pikniku dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o owadach zapylających. Częścią programu będą pokazy filmów z podpoznańskiej pasieki Miody Suszka. Jej właściciel, Adrian Suszka, przybliży w nich wiele interesujących faktów na temat życia pszczół i ich pożyteczności. Dowiemy się, jak rozróżnić pszczołę od osy, dlaczego zapylacze są tak ważne dla środowiska i ludzi, skąd wiemy, jaki miód jest w ulu, jak długo żyje pszczoła - zapowiada Adrian Suszka.

Pszczele Niedziele odbędą się także w ostatnie weekendy czerwca i lipca. Wstęp na pikniki jest wolny.

Wielki finał - koncert 4Dreamers

Finałem pierwszej Pszczelej Niedzieli będzie koncert boys bandu 4Dreamers. Zespół tworzą Jakub Szmajkowski, Mateusz Gędek, Maksymilian Więckowski i Tomasz Gregorczyk,

uczestnicy programu The Voice Kids. Polska oszalała na ich punkcie w czasie pierwszej edycji telewizyjnego show. Chłopcy z 4Dreamers stali się nowymi idolami nastolatek. Ich albumy biją sprzedażowe rekordy, a utwory w serwisie YouTube notują kilka milionów wyświetleń. Media okrzyknęły ich polskim “One Direction”. To wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć występ zespołu za darmo. W czasie wakacji na scenie w Starym Browarze wystąpią także inne gwiazdy z The Voice Kids. 30 czerwca w Parku zaśpiewa Anika Dąbrowska. Finałem Pszczelej Niedzieli 28 lipca będzie koncert Zuzy Jabłońskiej.

**

Pszczela Niedziela w Starym Browarze

26 maja (niedziela), godz. 10:00 - 16:00

Park Starego Browaru

Wstęp wolny

Ramowy harmonogram

:**

10:00-10:30 rozpoczęcie wydarzenia, przybliżenie idei spotkania, powitanie gości (prowadzenie: Dominik Rutkowski)

10:30-10:45 występy dzieci z Przedszkola

10:45-11:00 finał konkursu cosplay PSZCZOŁA NA WYBIEGU

11:00-11:15 projekcja filmu z pasieki Miody Suszka cz. 1

11:15-11:45 występy artystyczne dzieci, poruszające problemy zamierania pszczół

11:45-12:00 zapowiedź spotkania autorskiego z Katarzyną Bajerowicz

12:00-13:00 spotkanie z ilustratorką Katarzyną Bajerowicz

13:00-13:15 projekcja filmu z pasieki Miody Suszka cz. 2

13:15-13:30 finał konkursu plastycznego "UL JEST COOL"

13:30-13:45 turnieje dla graczy PSZCZÓŁKI

13:45-14:00 konkurs recytatorski o statuetkę "Gderliwej Pszczoły"

14:00-14:15 turnieje dla graczy PSZCZÓŁKI

14:15-14:30 finał konkursu plastycznego "PLANETA PSZCZÓŁ"

14:30-14:45 projekcja filmu z pasieki Miody Suszka

15:00-16:00 Występ gwiazdy: 4Dreamers [The Voice Kids]