Pokot - szlachetna tradycja? Zdecyduj SAM - ZOBACZ GALERIĘ

Obrączki ślubne inne niż wszystkie

Obrączki to nieodzowny element każdej ceremonii ślubnej. Niezależnie od tego, czy bierzecie ślub cywilny czy kościelny, nałożenie sobie nawzajem obrączek jest zwieńczeniem złożonego ślubowania. Na co dzień zaś obrączki ślubne są zewnętrznym znakiem waszego stanu cywilnego. To biż...