Powstaną małe kina społecznościowe w kolejnych miejscowościach regionu

Bezwzględne prawa ekonomii sprawiły, że wiele kin zostało zlikwidowanych. W największych ośrodkach wyparły je multipleksy, mieszkańcom mniejszych miejscowości pozostały wyprawy do dużych ośrodków. Trudności logistyczne, a także co tu ukrywać, wysokie koszty takich wycieczek sprawiły, że wielu mieszkańców mniejszych ośrodków przestało bywać w kinie w ogóle.

Lekarstwem na tę bolączkę są małe kina społecznościowe. Działa ich w Wielkopolsce już pięć, następne zostaną uruchomione wkrótce. W miniony piątek marszałek województwa Marek Woźniak i Jacek Gursz - przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski podpisali umowę na dofinansowanie ze środków WRPO 2014 + 26 małych kin społecznościowych. Dofinansowanie na ten cel wyniesie blisko 4 mln zł.

Małe, ale kino

Kina społecznościowe to niewielkie sale (z reguły na dwadzieścia lub dwadzieścia parę miejsc), ale w stu procentach profesjonalnie wyposażone.

- To bardzo ważne, że są to prawdziwe sale kinowe - podkreśla Andrzej Łuka ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. - Wrażenia z oglądania filmów w wygodnych fotelach, z amfiteatralnej widowni, przy wysokiej jakości obrazu i dźwięku są zupełnie inne, niż gdyby wstawić dokądkolwiek krzesła i projektor.

Materiał filmowy do małych kin jest dostarczany przez łącza internetowe. To znacznie obniża koszty i upraszcza organizowanie seansów.

- Działanie takich kin nie byłoby możliwe, gdyby nie istnienie Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Ta inwestycja otworzyła wiele nowych możliwości - mówił w czasie podpisania umowy Marek Woźniak.

Kina to koncept już sprawdzony. Pierwsze kino społecznościowe zorganizowane w ramach projektu pilotażowego SGiPW zainaugurowało swoją działalność w styczniu ubiegłego roku w Rychwale. Do połowy ubiegłego roku działać zaczęły kolejne trzy: w Starym Mieście, w Mieścisku i Strzałkowie. Okazały się strzałem w dziesiątkę. Stąd decyzja, by postarać się o dofinansowanie na tworzenie kolejnych kin, tym razem liczniejszych.