Poznań: 3Dom ukarany przez UOKiK. Deweloper dostał karę za zmiany powierzchni mieszkania i ograniczenie kar za opóźnienia

Jazda po pijanemu na rowerze - "cicha amnestia" dla skazanych

Od soboty jazda po pijanemu na rowerze będzie wykroczeniem a nie przestępstwem. Osoby, które po kilku głębszych wsiądą na dwa kółka nie będą już za to trafiać do więzienia. Co więcej, zmiana przepisów oznacza tzw. "cichą amnestię". Szacuje się, że mury zakładów karnych okręgu poz...