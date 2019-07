Poznań: Ceny owoców na targowiskach. Ile kosztują truskawki, borówki, wiśnie i czereśnie?

Na początku sezonu mogliśmy zaobserwować wzrost cen warzyw i owoców. Jest to najczęściej tłumaczone brakiem urodzaju na poszczególne owoce, czy warzywa, który jest spowodowany panującą suszą. Nie jest to jednak jedyny powód wysokich cen owoców. Okazuje się, że popyt na letnie owoce jest duży, a to daje producentom powód do nakładania na nie wysokich cen.

Łukasz Gdak