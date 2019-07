Poznań: Counter Strike Global Offensive „eLadies Tournament". Kobiety zjechały do Concordii, by walczyć z terrorystami [ZDJĘCIA]

- Przyjechałam tutaj razem z moją drużyną, która nie jest drużyną typową, ponieważ każda z nas pracuje i nie mamy czasu, żeby regularnie się spotykać i trenować. Mimo to każda z nas gra około kilka godzin dziennie. Na turniej przyjechałyśmy, żeby pograć z dziewczynami, spotkać się i pogadać - mówi Agnieszka, którą do gry w CS zachęcił brat.

Z kolei Martynę do spróbowania swoich sił w grze zachęcili koledzy. - W CS gram o 2014 roku, namówili mnie do tego koledzy. Od początku mi się to spodobało, miałam dryg do tej gry. Teraz gram praktycznie codziennie, chyba że mam dużo nauki na studiach - mówi Martyna.