Poznań: Darmowe letnie treningi na parkowym trawniku w Starym Browarze. Zadbaj o formę!

Do zajęć można dołączyć także tego lata, w każdy wtorek o godzinie 18. Wstęp jest darmowy, wystarczy przynieść swoją matę do ćwiczeń. Warto założyć wygodny strój, zapewniający swobodę ruchu. Pierwsza "Joga w Parku" odbyła się 4 czerwca. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z poznańskiego Fitness Klubu Magiel. Program ćwiczeń dostosowany jest także dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jogą.

Miodowe Lato aktywnie, edukacyjnie i kulturalnie

Wstęp na wszystkie letnie wydarzenia w Parku Starego Browaru jest darmowy. Oprócz regularnych zajęć z jogi, treningów Harder i seansów letniego kina (ruszają ponownie w lipcu), w ostatnie niedziele w czerwcu i lipcu odbędą się rodzinne pikniki edukacyjne Pszczele Niedziele i koncerty gwiazd The Voice Kids.

- Joga i kino w parku to jedne z najbardziej lubianych przez poznaniaków letnich wydarzeń w naszym kalendarium - mówi Joanna Tupalska, dyrektor marketingu Starego Browaru. - Co roku wzbogacamy je nowymi inicjatywami, takimi jak aktywne czwartki z Harder. Nasze hasło na nadchodzące wakacje to “Miodowe Lato”. To z jednej strony sielska atmosfera, która naturalnie tworzy się w parku z pierwszym dniem, kiedy na trawnikach ustawiamy leżaki. Z drugiej - w tym sezonie będziemy edukować. Chcemy, żeby nasi klienci poszerzyli swoją wiedzę o pszczołach. Najważniejszy jednak jest relaks, a ten zapewnimy gościom naszymi sportowymi zajęciami na świeżym powietrzu i seansami kina na dziedzińcu, które powraca do Starego Browaru już w lipcu.