Poznań: Hulajnogi elektryczne firmy Lime można wypożyczyć przez Ubera

- Użytkownicy aplikacji Uber będą mogli wypożyczać jednoślady Lime w trzech polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu - zapowiedzieli w poniedziałek, 15 lipca, przedstawiciele Ubera. Hulajnogi Lime to zielone hulajnogi elektryczne, które w Poznaniu można wypożyczać już od dłuższego czasu. Trzeba było mieć jednak do tego osobną, dedykowaną aplikację. Od poniedziałku, 15 lipca, wystarczy mieć aplikację Uber służącą do zamawiania przejazdów samochodem.

Elektryczne hulajnogi Lime oprócz Poznania będzie też można wypożyczyć w Warszawie, Wrocławiu, Pradze, Wiedniu, Sztokholmie i Malmö. - Wprowadzenie hulajnóg Lime na platformę Uber jest kolejnym krokiem w kierunku stworzenia jednej przestrzeni, w której będziemy mogli dowolnie zaplanować trasę z punktu A do punktu B - tłumaczą przedstawiciele Ubera.