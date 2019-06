Poznań i Wielkopolska: Prognoza pogody do końca czerwca 2019. Będzie bardzo ciepło, ale nie upalnie

Według prognoz IMGW w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, wschodni.

We wtorek, 25 czerwca temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy z wtorku na środę temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, wschodni.