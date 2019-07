Poznań: ile zwierząt trafiło do poznańskiego schroniska od początku roku? Sprawdź!

Poznańskie schronisko informuje, że od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku placówka przyjęła ponad pół tysiąca zwierząt. Są to głównie zwierzęta bezdomne, ale także ofiary wypadków przywiezione na leczenie oraz zwierzaki odebrane interwencyjnie. Do schroniska trafiło 355 psów i 169 kotów.

Przez ostatnie pół roku przez właścicieli zostało odebranych 235 psów i tylko 17 kotów. Natomiast jeśli chodzi o adopcję, nowy dom znalazły 144 psy i 151 kotów.

W schronisku przebywają także zwierzaki, dla których jest to dom od dłuższego czasu. Dziś w schronisku są 354 zwierzęta: 190 kotów, 157 psów, dwa króliki i jedna mysz.

