Poznań: Kierowca MPK kazał matce z dziećmi wysiąść z autobusu. Dlaczego?

W niedzielę autobus nr 322 wyruszył z przystanku Czerwonak Cmentarz o godz. 13.06. Przy pływalni do pojazdu MPK wsiadły trzy osoby z wózkami dziecięcymi. Natomiast, gdy na przystanku Koziegłowy Karolin do autobusu wsiadła młoda kobieta z niemowlakiem w wózku oraz niespełna 2-letnim synkiem, kierowca MPK podszedł do niej i kazał jej opuścić pojazd. Powiedział, że nie ma miejsca na przewożenie czwartego wózka.

– To był autobus przegubowy, jechało nim góra 11 osób – twierdzi jeden z pasażerów. – Kobieta stanęła „w drzwiach” więc nawet w razie gwałtownego hamowania wózek nie przewróciłby się, bo z jednej i drugiej strony była ścianka.

MPK zapewnia, że taka sytuacja nie wynika ze złośliwości kierowców, ale z troski o najmłodszych pasażerów. – W autobusach znajdują się wyznaczone miejsca dla wózków dziecięcych, które zapewniają bezpieczny przewóz maluszka. Kierowca ponosi odpowiedzialność za przewożone osoby i bagaże – podkreśla Katarzyna Lesińska z MPK.

– Jeśli w razie nagłego hamowania coś się stanie dziecku, przewożonemu w nieprawidłowo ustawionym wózku, odpowiedzialność spocznie na prowadzącym pojazd. Autobus linii 322 był wyposażony w biletomat, co sprawiło, że przestrzeń wewnątrz była dodatkowo ograniczona.

Lesińska zwraca uwagę, że kierowca zabrał na pokład trzy wózki, a gdy pojawił się czwarty uznał, że nie będzie to już bezpieczne.