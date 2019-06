Poznań: Lato pod znakiem remontów. Gdzie będą utrudnienia i jak będzie kursować MPK Poznań?

Jednocześnie tego samego dnia będzie wprowadzony letni rozkład jazdy (z mniejszym natężeniem kursów, ale z tramwajami kursującymi w dni robocze co 12 minut, a nie jak w ubiegłym roku – co 15 minut), będą wprowadzone tymczasowe zmiany związane z komunikacją w tym świątecznym dniu i rozpoczną się remonty – przy Śródce i na ul. Głogowskiej.

Akurat za kilka dni dojdzie do kumulacji zmian i mocnego otwarcia zmian w organizacji ruchu. Oto w święto Bożego Ciała, 20 czerwca, zakończone będą prace przy ul. Warszawskiej (od Mogileńskiej do pętli Miłostowo), na węźle rozjazdowym Śródka od strony Miłostowa i na przejeździe św. Michała i Warszawskiej. Dobra wiadomość – na ul. Warszawską wrócą tramwaje.

- Lepiej teraz modernizować, gdy ruch będzie mniejszy, za to we wrześniu zaoferować lepsze warunki komunikacji miejskiej – tłumaczą przedstawiciele miasta.

- Przy ul. Głogowskiej prace będą prowadzone wspólnie z Aquanetem, który wejdzie tam już trzy dni wcześniej i będzie remontował sieć wodociągową – mówi dyr. Adam Majchrzycki z MPK Poznań. - Zamknięty dla ruchu tramwajów będzie odcinek między mostem Dworcowym a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską, gdzie będziemy dokonywać napraw torowiska. Z kolei na odcinku od ronda Śródka do Kórnickiej prowadzone będą prace utrzymaniowe – wymiana tłucznia, nasunięcie i podbicie toru. Od 20 do 30 czerwca prowadzona będzie wymiana nawierzchni drogowej i szynowej na skrzyżowaniu ul. abp. A. Baraniaka i Jana Pawła II. Następnie na początku lipca rozpocznie się wymiana części węzła rozjazdowego Śródka, od strony ul. Jana Pawła II.

12 czerwca rozpoczął się remont wiaduktu – naprawy dylatacji - w ciągu ul. Lechickiej, nad trasą PST – potrwa on do końca czerwca i będzie wymuszać wygrodzenie części pasów jezdni w obu kierunkach na ul. Lechickiej w okolicy przejazdu nad trasą PST. Jednocześnie kończą się prace przy naprawie nawierzchni przy ul. Cmentarnej i przy trasach pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Szeligowskiego, Niestachowskiej i Witosa.

Zmiany w rozkładzie MPK Poznań

Oprócz wprowadzenia wspomnianego letniego rozkładu jazdy ZDM informuje, że w związku z brakiem możliwości przejazdu na odcinkach torowisk na ulicy Jana Pawła II (od ronda Śródka do Kórnickiej) oraz na Głogowskiej (od mostu Dworcowego do węzła Głogowska/Hetmańska, z wyjazdem z tzw. dolnej trasy PST włącznie) od 20 czerwca zmienionymi trasami będą kursowały tramwaje linii nr 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 17 oraz autobusy linii nr 149, 175 i 180. Od 20 do 30 czerwca, ze względu na naprawę nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i abp. A. Baraniaka innymi trasami pojadą także autobusy linii nr 157 i 184. Na czas prac zawieszone zostanie kursowanie linii nr 4 i 5, a ze względu na wprowadzenie letniego rozkładu jazdy nie będzie kursować linia nr 3. Ta ostatnia wróci we wrześniu na swoją stałą trasę z dojazdem do pętli Wilczak.