Poznań: Manifestacja przeciw przemocy na placu Wolności. To reakcja na atak na Marsz Równości w Białymstoku

Podczas Marszu Równości w Białymstoku doszło do licznych incydentów. W ruch poszły kamienie i butelki rzucane przez uczestników kontrmanifestacji. Policjanci zmuszeni byli kilkanaście razy użyć gazu pieprzowego.

Poznaniacy nie chcą być obojętni wobec wydarzeń, do których doszło w Białymstoku. Zwolennicy równouprawnienia osób LGBT organizują manifestację "Poznań przeciw przemocy", której celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec brutalnego ataku chuliganów w Białymstoku na Marsz Równości. Akcję zaplanowano na godz. 18.00 w czwartek.

Kilka kamieni dotarło do celu. Pomocy medycznej wymagali nie tylko ranieni uczestnicy marszu, na szpitalny SOR trafiła też policjantka. Policja zatrzymała ponad 20 osób.

Organizatorzy uważają, że "jest to bardzo niebezpieczna eskalacja atmosfery nagonki na osoby LGBT+, która w przyszłości może doprowadzić do jeszcze poważniejszych i bardziej niebezpiecznych incydentów". Do organizacji manifestacji wciąż dołączają nowe grupy, stowarzyszenia i poznaniacy.

Przypomnijmy, że w Poznaniu Marsz Równości odbył się na początku lipca, przebiegł spokojnie, nie doszło do żadnych incydentów.