Poznań: Mieszkańcy Jeżyc walczą o plac zabaw przy ul. Mickiewicza. Działka jest zagrożona zabudową [ZDJĘCIA]

- Plac schowany jest między willami, ale to jedyne miejsce rekreacyjne w tej okolicy. To piękna przestrzeń wymagająca jednak wkładu. Zajmuje 1/3 istniejącego tam parkingu – opowiada Paweł Głogowski z Rady Osiedla Jeżyce.

Zapomniany plac to pozostałość po działalności przedszkola „Koraliki”, które niegdyś było tam zlokalizowane. Obiekt dziś stoi opuszczony i zniszczony. W zeszłym roku mieszkańcy Jeżyc z własnej inicjatywy posprzątali to miejsce i zaczęli na nowo z niego korzystać.

- Działka, na której znajduje się plac zabaw, jest własnością prywatną. Z naszych informacji wynika, że należy do trzech różnych podmiotów i, jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, wystawiona jest na sprzedaż. Do tej pory nie znalazł się kupiec, chociaż to łakomy kąsek. Ale, by uchronić plac przed zabudową, chcemy go uratować – dodaje radny osiedlowy.

Z informacji mieszkańców wynika, że niegdyś planowana tam była budowa trzech wysokich budynków połączonych parterem usługowym. Istnienie placu jest zagrożone, dlatego Rada Osiedla Jeżyc zaapelowała do władz miasta o wykup tego fragmentu gruntu. Także mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie.

- W niedzielę, 16 czerwca organizujemy sprzątanie placu, a potem chcemy zorganizować tam piknik. Zależy nam na tym miejscu, bo naprawdę niewiele jest takich przestrzeni na Jeżycach, które służyłyby zarówno dzieciom, jak i dorosłym – mówi Paweł Głogowski.