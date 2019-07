Poznań: Na Cytadelę wróciły mobilne kawiarnie. "Dobrze, że miasto w końcu się otwiera"

W lutym opisywaliśmy historię poznańskiego przedsiębiorcy Grzegorza Jankowskiego, właściciela mobilnej kawiarni La Cafeine. Pan Grzegorz przez długi czas bezskutecznie starał się o uzyskanie pozwolenia od Zarządu Zieleni Miejskiej na prowadzenie biznesu na terenie parku Cytadela. Mimo braku zgody, mobilna kawiarnia stawała w weekendy przy rosarium.

Wtedy też interweniowała straż miejska, wlepiając przedsiębiorcy kolejne mandaty za handel w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Sprawa trafiła do sądu, który orzekł, że przedsiębiorca miał prawo sprzedawać kawę. Miasto jednak odwołało się od tego wyroku. Przypomnijmy, że nie była to pierwsza sytuacja, kiedy Zarząd Zieleni Miejskiej nie pozwalał na prowadzenie usług gastronomicznych na Cytadeli, gdzie na rozległym terenie parku funkcjonują dwie restauracje.

Czytaj też: Poznań: Trwa spór o kawiarnię na Cytadeli. Sprawą zajął się sąd

Jeszcze w 2017 r. nie wydano zgody na kontynuowanie popularnej inicjatywy Wolny Targ, która w każdy weekend gromadziła tłumy mieszkańców. W przypadku La Cafeine ZZM tłumaczył, że zgodnie z wytycznymi poznańskiego Zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki, mobilne obiekty gastronomiczne mogą być ustawione jedynie na terenie dwóch poznańskich parków - parku Maciejewskiego przy ul. Towarowej oraz Mickiewicza.